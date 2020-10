Um dos três edifícios devolutos mais conhecidos da cidade de Lisboa já está a ser alvo de trabalhos de demolição. Os imóveis em ruínas da Avenida Fontes Pereira de Melo, em Picoas, ganharam mediatismo em 2010 quando as suas fachadas foram pintadas pelos artistas do projeto Crono. As janelas tapadas com tijolos, naquela que é uma das avenidas mais nobres da cidade, também chamam a atenção. Mas depois de anos de abandono, foram agora colocados andaimes que são sinónimo de intervenção. Questionada, a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) confirmou que estão a ser feitos “trabalhos de demolição”.

No início do ano passado, explicou a DGPC, foi registada uma derrocada num dos edifícios e, logo em fevereiro do mesmo ano, foi proposta a demolição integral do referido edifício, “alegando riscos de segurança para pessoas e bens”. Pouco tempo depois, em abril de 2019, a intenção de demolição integral foi carimbada com um parecer desfavorável da DGPC e, por isso, não avançou. No entanto, esse parecer desfavorável durou apenas até setembro, mês em que foi considerado por gabinete projetista da Câmara Municipal de Lisboa o “risco iminente de novas derrocadas na fachada tardoz do edifício em questão”. Nessa altura, foi viabilizada pela DGPC uma primeira fase de intervenção – a que acontece neste momento. Está então a decorrer “a execução gradual dos trabalhos de demolição até à estrita eliminação dos riscos de derrocadas iminentes”, explicou a DGPC.

