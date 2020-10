O ministro da Ciência e Ensino Superior, Manuel Heitor, está infetado com o novo coronavírus. A notícia foi avançada na madrugada deste domingo pelo Gabinete do Primeiro-Ministro, que informou ainda que António Costa e os restantes membros do Executivo socialista foram testados, uma vez que estiveram reunidos em conselho de ministros na passada quinta-feira, e o resultado foi negativo. Faltam apenas saber os resultados dos testes do ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros e do ministro do Ambiente e Ação Climática, Augusto Santos Silva e João Pedro Matos Fernandes, respetivamente. Ambos "se mantêm isolados até conhecerem os resultados".

"Durante a manhã [de hoje] serão ainda testados o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e o ministro do Ambiente e Ação Climática, que se mantêm isolados até conhecerem os resultados", adianta o comunicado.

"Por determinação da DGS ficarão em confinamento, apesar de testarem negativo, o Ministro do Planeamento (Nelson de Souza) e a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (Ana Mendes Godinho) que ladeiam o MCTES na reunião do Conselho de Ministros", explica ainda a mesma nota.

Manuel Heitor está assintomático e a recuperar em casa da infeção pelo novo coronavírus.