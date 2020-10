O espanhol Rafael Nadal derrotou este domingo o sérvio Novak Djokovic, número um do ranking ATP, para conquistar o 13.º título de Roland Garros e igualar o recorde de 20 triunfos do suíço Roger Federer no Grand Slam.

Nadal venceu em três sets, pelos parciais de 6-0, 6-2 e 7-5, ao cabo de duas horas e 41 minutos.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆@RafaelNadal conquers Novak Djokovic 6-0 6-2 7-5 to remain perfect in Paris finals and earn title 1️⃣3️⃣ at #RolandGarros pic.twitter.com/lzOz5dmoqQ — Roland-Garros (@rolandgarros) October 11, 2020

Já Djokovic procurava o segundo título no torneio parisiense, depois da vitória em 2016. Com 17 majors conquistados, o sérvio é o terceiro mais titulado nesta lista.

Entretanto, Federer já deu os parabéns ao espanhol pelo feito, através das redes sociais: “Só espero que o número 20 seja apenas mais um passo nesta nossa jornada contínua. Muito bem, Rafa. Tu mereces”. Recorde-se que o suíço esteve ausente do torneio em terra batida uma vez que se encontra a recuperar de uma intervenção cirúrgica.