Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 5.724 casos do novo coronavírus em Itália. Desde o dia 28 de março, quando se registaram 5.974 infeções, que não era registado um número tão elevado de casos diários da doença no país. Comparativamente aos números registados esta sexta-feira ocorreu um aumento significativo no número de infeções, uma tendência que se tem vindo a verificar ao longo da semana. No total, já foram infetadas 349.494 pessoas com covid-19.

Foram ainda registados mais 29 óbitos desde ontem, elevando para 36.140 o total de óbitos desde o início da pandemia. O número de vítimas mortais continua a subir - ontem tinham sido registados 28 óbitos.

Dos infetados, 4.336 dos doentes estão hospitalizados, mais 250 do que ontem. Dos pacientes hospitalizados, 390 estão em Unidades de Cuidados Intensivos.