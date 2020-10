Portugal registou, este sábado, o maior número de casos diários do novo coronavírus desde o início da pandemia: Foram confirmadas 1.649 novas infeções nas últimas 24 horas. Este número supera assim o registado no dia 10 de abril, quando foram registados 1.516 casos de covid-19.

Esta é a primeira vez, desde março, em que ocorreu um registo de mais de mil casos diários durante três dias seguidos - foram registadas 1278 novas infeções na quinta-feira e 1394 na sexta-feira. Desde o início da pandemia já foram infetadas 85.574 pessoas no país.

O maior aumento de casos registou-se na região Norte, onde, nas últimas 24 horas, foram registados quase mil novos casos (910), seguindo-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, onde foram registadas 546 novas infeções. Há ainda mais 155 no Centro, 8 no Algarve e 8 no Alentejo. Na Madeira há mais sete novos casos e nos Açores mais dois.

Foram também confirmados mais cinco óbitos relacionados com a covid-19 nas últimas 24 horas: Dois ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, dois no Norte e um no Algarve. No total, 2.067 pessoas já morreram infetadas com covid-19.

O número de internamentos continua a aumentar, sendo que, desde ontem, foram registados mais 20 internamentos, elevando o número total de pessoas internadas para 831, dos quais 122 estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

Por outro lado, há mais 639 recuperados desde ontem. Desde o início da pandemia, 52.803 venceram a doença em Portugal.

Existem, no total, 30,704 casos ativos no país e 47 602 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Veja o boletim na íntegra aqui.