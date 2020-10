A Câmara Municipal da Póvoa de Varzim anunciou que os cemitérios da cidade vão estar encerrados nos dias 31 de outubro e 1 de novembro, Dia de Todos os Santos de modo a evitar aglomerações no local.

"Em vez da habitual romagem, que geraria aglomerações altamente suscetíveis de potenciar focos de propagação da pandemia, devem as famílias programar as visitas aos cemitérios de forma que respeite as diretrizes da DGS", lê-se no despacho da presidência assinado por Aires Pereira e disponível no site oficial da autarquia..

"Tendo em conta a situação epidemiológica que atualmente vivemos, é imperioso que o Município da Póvoa de Varzim tome medidas, de caráter temporário e excecional, que preservem a saúde pública e evitem o surgimento de novos focos de propagação da pandemia no seio da nossa comunidade", pode ainda ler-se na nota.