Foram confirmados 1.394 novos casos de covid-19 e mais 12 óbitos em Portugal, nas últimas 24 horas. O número diário de casos desta sexta-feira é agora o segundo pior, ultrapassando o total de contágios ontem. O máximo, registado desde o início da pandemia, continua a ser 10 de abril, quando foram contabilizadas 1.516 infeções.

O país soma agora um total acumulado de 83.928 infetados e 2.062 vítimas mortais.

O Norte volta a ser, pelo segundo dia consecutivo, responsável, por metade, em rigor quase metade, dos casos, com 49,42% dos contágios, o que corresponde a mais 689 infetados. A região da Grande Lisboa soma mais 559 infeções, 40,1%. No Centro há mais 91 casos, no Algarve mais 31 e no Alentejo mais 11. Nos arquipélagos há cinco novos casos na Madeira e três novos casos nos Açores.

A maioria dos óbitos, 8, foi registada em Lisboa e Vale do Tejo, no Norte somam-se mais três mortes e no Centro mais uma.

O número de internamentos continua a subir, com mais dez doentes hospitalizados, elevando o total para 811, dos quais 125 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mais dez face ao último balanço.

Por outro lado, foram registados mais 647 recuperados nas últimas 24 horas, elevando assim o número de pessoas que venceram a doença no país para 52.164.

Portugal tem atualmente 29.702 casos ativos do novo coronavírus, mais 735 do que ontem. Atualmente estão sob vigilância 47.721 contactos, mais 1.539 face ao boletim anterior.