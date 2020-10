O Governo de Espanha decretou esta sexta-feira o estado de emergência em Madrid devido ao aumento de casos de infeção pelo novo coronavírus. A decisão foi tomada depois de o Tribunal Superior de Justiça de Madrid rejeitar na passada quinta-feira as medidas impostas pelo governo para reduzir a mobilidade em 10 municípios da região, inclusive a capital.

A atualização de dia 8 de outubro, relativamente aos casos de covid-19 no país vizinho, dá conta de 12.423 infetados no país, dos quais 3.152 na região de Madrid. No total, Espanha já contabilizou 848.324 infeções e 32.688 mortes.

O estado de emergência vai vigorar durante os próximos 15 dias.