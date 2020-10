Foram detetados cinco casos de covid-19 na urgência do hospital de Bragança, revelou, esta sexta-feira, a Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste.

Em comunicado, a ULS no Nordeste, que é responsável por três hospitais e 14 centros de saúde do distrito de Bragança, informa que "já realizou testes de deteção da doença a todos os colaboradores que desempenham funções no Serviço de Urgência, não tendo sido detetado, até ao momento, mais nenhum caso positivo de infeção e aguardando-se ainda alguns resultados".

Os cinco casos de infeção detetados dizem respeito a um elemento da equipa de enfermagem, três elementos da equipa de assistentes operacionais e um elemento do grupo de alunos de enfermagem a realizar estágio naquele serviço. Todos "se encontram a recuperar no domicílio" e não há "ligação comprovada entre eles em termos de contágio".

Na mesma nota, a ULS sublinha que "está a acompanhar de perto estes casos de infeção" e que "todos os serviços estão a desenvolver a sua atividade tendo em conta a devida observância das normas da Direção-Geral da Saúde".

A entidade diz ainda que, no âmbito dos planos de contenção da pandemia de covid-19, foram implementada "boas práticas" para garantir "o melhor acesso aos serviços com a necessária segurança dos utentes e dos profissionais", nomeadamente "a higienização das mãos, de espaços, do material clínico utilizado e das superfícies de apoio", bem como "o cumprimento das medidas de etiqueta respiratória e o distanciamento físico".