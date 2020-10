O prémio Nobel da Paz de 2020 foi atribuído, esta sexta-feira, ao Programa Alimentar Mundial "pelos seus esforços para combater a fome, pela sua contribuição em melhorar as condições para a paz em áreas afetadas por conflitos e por agir como uma força motriz nos esforços para prevenir o uso da fome como uma arma de guerra e conflito".

O anúncio foi feito pelo Comité Nobel Norueguês, que destacou que o Programa Alimentar Mundial contribui “diariamente para o avanço da fraternidade das nações referidas no testamento de Alfred Nobel". A organização sem fins lucrativos, que é a maior agência humanitária do mundo, vai receber dez milhões de coroas suecas (quase um milhão de euros), um diploma, e a famosa medalha com o relevo do perfil de Alfred Nobel.

Só em 2019, o Programa, ligado às Nações Unidas, ajudou cerca de 100 milhões de pessoas em 88 países.

Este ano havia 211 pessoas e 107 organizações nomeadas para o Nobel da Paz, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a ativista Greta Thunberg ou a Organização Mundial da Saúde (OMS).