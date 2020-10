O Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea, na Ota, reportou, esta quinta-feira, um surto de covid-19 com 16 militares infetados, confirmou o porta-voz da instituição à agência Lusa.

As primeiras infeções registadas surgiram na semana passada. Segundo o Tenente-Coronel Manuel Costa, todos os militares "estão bem" e "em casa", assim como outros 56 elementos do Centro de Formação que ficaram em isolamento profilático por terem contactado com os infetados.

Segundo a mesma fonte, "foi seguido o protocolo" e vão ser realizados testes aos contactos próximos dos infetados até sexta-feira. Hoje foram detetados mais dois casos positivos e foram realizados outros 46 testes, mas os resultados ainda são desconhecidos. O Centro de Formação Militar e Técnica vai, no entanto, continuar a funcionar normalmente.