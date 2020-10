O Reino Unido registou, esta quinta-feira, mais 17.540 infeções por covid-19, o que representa um aumento de 24% em relação ao dia anterior, que teve 14.162 novos infetados. Nas últimas 24 horas, houve no país mais 77 mortes, anunciou hoje o Ministério da Saúde britânico.

Assim, já foram infetadas 561.815 desde o começo da pandemia e morreram, no total, 42.592 pessoas. No entanto, o boletim do Reino Unido indica que existem 57.347 mortes se juntarmos ao balanço oficial os doentes cuja certidão de óbito faz referência à covid-19, mesmo não tendo sido confirmada por teste.