O próximo debate entre Donald Trump e Joe Biden será virtual, anunciou, esta quinta-feira, a Comissão de Debates Presidenciais.

A mudança do frente-a-frente para um formato virtual, por videoconferência, ocorre depois de Donald Trump ter testado, na última semana, positivo para a covid-19. O chefe de Estado norte-americano esteve hospitalizado e continua agora a receber tratamento na Casa Branca.

A Comissão refere que a decisão foi tomada “com o objetivo de proteger a saúde e segurança de todos os envolvidos”. O debate vai manter a data inicialmente agendada: 15 de outubro.

Recorde-se que, esta terça-feira à noite, Trump utilizou o Twitter para dizer que estava"ansioso" para participar no próximo debate televisivo contra Joe Biden, já no dia 15 de outubro. Pouco depois, o candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos defendeu que o debate não deveria acontecer caso Donald Trump continuasse infetado com o novo coronavírus. Agora, parece estar encontrada a solução.