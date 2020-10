A norte-americana Louise Glück venceu, esta quinta-feira, o Prémio Nobel da Literatura, pela “sua inconfundível voz poética que com austera beleza torna universal a existência individual”.O anúncio foi feito em Estocolmo, pela Real Academia Sueca das Ciências.

A poetisa, de 77 anos, natural de Nova Iorque, já tinha sido distinguida, em 1993 com um Prémio Pulitzer e, mais recentemente, em 2014, com um National Book Award. O trabalho de Glück aborda temas como a vida familiar e as relações entre pais e filhos.

O comité do Nobel já falou com a vencedora, que se mostrou "surpreendida".

Glück é a 16ª mulher a vencer o Nobel da Literatura - que tem o valor pecuniário de cerca de 1 milhão de euros.

BREAKING NEWS:

The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C