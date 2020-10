Nas últimas 24 horas foram reportados mais de mil casos de covid-19, avançou esta manhã o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, prevenindo assim para a subida de casos que será divulgada esta quinta-feira.

"Temos de nos preparar para o que aí vem", disse Lacerda Sales em visita a um hospital de Braga, citou o Jornal de Notícias.

O aumento dos casos para o patamar das mil infeções diárias estava já previsto e o primeiro-ministro chegou a adimitir que isso acontecesse há duas semanas, o que acabou por não se verificar. O crescimento da epidemia tem sido mais lento do que aconteceu em meados de setembro, mas mantém-se a tendência crescente em todo o país.

O boletim diário da covid-19 só deverá ser divulgado daqui a algumas horas e Lacerda Sales sobe agora o tom de preocupação, antecipando um agravamento do número de casos. Ontem, na conferência de imprensa, o novo Secretário de Estado da Saúde considerou que o aumento de casos no país tem estado dentro do expectável. Não houve uma projeção para os próximos dias. "Não surpreende quando consideramos o retomar progressivo”, disse Diogo Serras Lopes, que apresentou o balanço do total de infeções no mês de setembro, que com mais testes feitos foi o mês com mais casos confirmados desde o início da epidemia.Também a diretora-geral da Saúde considerou que a tendência de crescimento tem tido estabilidade, considerando por isso que a epidemia não tem estado em crescimento exponencial. "Apesar dos números, não estamos em crescimento exponencial", disse Graça Freitas.