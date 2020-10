Mike Pence. O discreto conservador sobe à ribalta

Sejam as eleições de 3 de novembro ganhas por Donald Trump, infetado com covid-19 aos 74 anos, ou por Joe Biden, de 77 anos (fará 78 no dia 20 desse mês), os Estados Unidos preparam-se para ter o mais velho Presidente de sempre. Todos os olhos se viram para os seus vices, que têm ambições políticas próprias e um dia poderão ter de os substituir.

No canto dos republicanos temos o vice-presidente Mike Pence, antigo governador do Indiana. Disciplinado, discreto, profundamente religioso, é uma peça essencial, mas muitas vezes esquecida, da engrenagem à volta de Trump. Sem Mike Pence a seu lado, como explicar o apoio quase unânime do bloco evangélico branco a um dono de casinos, casado três vezes e gravado a gabar-se de agarrar genitália feminina sem permissão?

Com Mike Pence, os evangélicos brancos – conhecidos pela baixa taxa de abstenção, compondo 26% dos votantes em 2016, com 79% deles a optar por Trump – sabem exatamente no que votam. “Sou cristão, conservador e republicano, nessa ordem”, garantiu quando aceitou a nomeação para vice-presidente.

A sua grande promessa foi garantir a nomeação de juízes conservadores, que poderiam influenciar decisões relativas a assuntos como o aborto e os direitos LGBT+ durante uma geração. A Administração Trump já nomeou dois e vai a caminho da nomeação da terceira, Amy Coney Barret, apesar da condenação dos democratas.

É uma discussão em que Pence se sente à vontade, mas dificilmente terá o luxo de se centrar nela, sendo o líder da task force contra a covid-19. Tem o papel ingrato de defender a resposta da Administração Trump à pandemia, quando quase 2 em cada 3 norte-americanos a desaprovam, segundo sondagens recente da Ipsos. O enorme surto na Casa Branca e a contaminação do próprio Presidente mostram, aliás, as fragilidades da estratégia de combate.

No que toca à pandemia, Pence é “basicamente um papagaio do Presidente”, queixou-se Céline Gounde, epidemiologista e analista de saúde para a CNN, em declarações ao Vox. “Simplesmente soa como sendo um adulto mais são”.

“Liberdade” Não é a primeira vez que o discreto Mike Pence está na ribalta a nível nacional. Em 2015, quando governava o Indiana, ficou conhecido por apoiar uma proposta de lei para a “restauração da liberdade religiosa”, que, na prática, permitia que negócios recusassem servir a pessoas LGBT+. Face à contestação, o futuro vice-presidente acabou por aceitar uma versão mais moderada da lei.

Nascido numa família católica conservadora, convertido em evangélico na faculdade, Pence não foi sempre o homem tímido e calmo que hoje vemos. Em 1991, quando era apresentador de uma rádio conservadora do Indiana, chegou a descrever-se como um “Rush Limbaugh se ele bebesse descafeinado”, referindo-se ao controverso apresentador que em tempos foi o mais escutado dos EUA.

Agora, como vice-presidente, Pence terá de se mostrar o rosto mais sério da Administração, comunicando com coerência as posições de Trump. Nem que seja por já ter os olhos numa candidatura às próximas presidenciais. “Descobriremos nos próximos dias se Pence será o candidato principal em 2024”, avaliou o estratega republicano Alex Conant à Associated Press.

Kamala Harris. Um passado cheio de contradições

A senadora Kamala Harris, candidata a vice-presidente pelos democratas, é um dos alvos preferidos de ataques republicanos. Chamam-lhe “desagradável”, uma “radical californiana”, “um Bernie Sanders de saias”, como tweetou Donald Trump. Contudo, a senadora é muito mais próxima da ala conservadora do seu partido, como Joe Biden. De vez em quando, oscila para posições mais progressistas, que chocam com o seu currículo.

Caso seja eleita, Harris seria a primeira mulher de ascendência negra e asiática assumir a vice-presidência. A sua escolha foi vista como uma maneira de motivar o eleitorado negro, que costuma votar esmagadoramente democrata – em 2016, só 8% votantes negros optaram por Donald Trump. Contudo, Harris carrega o peso de ter sido procuradora-geral da Califórnia e procuradora distrital de São Francisco nos anos 1990 e 2000, quando democratas competiam com republicanos para ver quem era mais “duro quanto ao crime”.

Hoje, quando a reforma judicial, o racismo sistémico e o encarceramento maciço estão no centro da campanha, com multidões na rua a gritar os nomes de Breonna Taylor, George Floyd e Jacob Black, este não é um assunto menor.

Por exemplo, a ex-procuradora-geral não apoiou uma lei que obrigava uma investigação independente a todos os tiroteios fatais da polícia. Chegou a recusar libertar cerca cinco mil prisioneiros não violentos mesmo quando ordenada pelo Supremo Tribunal, em 2011, para reduzir a sobrepopulação prisional na Califórnia. Em São Francisco, o seu gabinete conseguiu uma taxa de penas de prisão por posse de marijuana muito superior à do seu antecessor.

Isto apesar de Harris ter admitido na rádio que fumou várias vezes marijuana. “A minha família é da Jamaica, estão a brincar?”, afirmou, rindo-se com os apresentadores, bem disposta, contando como gostava de fumar e ouvir Snoop Dog ou Tupac. Afinal, a marijuana é uma planta que “dá felicidade a muita gente”, recordou a antiga procuradora-geral.

Sob escrutínio Quando Harris entrou na corrida à nomeação como candidata democrata, que perderia para Joe Biden, esse passado foi escrutinado ao detalhe. Multiplicaram-se as perguntas quanto ao assunto, por vezes deixando-a visivelmente embaraçada.

Surgiram documentários sobre Jamal Trulove, um jovem negro incriminado de homicídio pela polícia, condenado pelos procuradores Harris, que após sete anos na prisão recebeu 13 milhões de dólares de indemnização. Trulove cruzou-se com a futura candidata no tribunal. Lembra-se de a ver sorrir com a condenação. “Ela queria estar presente para celebrar”, contou à Vice.

Face a isto, as sondagens mostram que uma parte significativa dos eleitores negros mais jovens estão reticentes quanto a Harris. “Eles viram a eleição de presidentes de Câmara negros, viram a eleição do primeiro Presidente negro, e também viram que as suas vidas não mudaram”, explicou à Bloomberg Cathy Cohen, professora de ciência política especializada no eleitorado negro.