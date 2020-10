Nos últimos dois dias houve um aumento de 63 doentes internados com covid-19 nos hospitais do SNS, mais de 30 em cada dia, a maior subida diária consecutiva nas últimas semanas. Se estivessem todos no mesmo hospital, seria o equivalente a precisar de alocar mais duas enfermarias à covid-19 no espaço de 48 horas, comparam fontes hospitalares ouvidas pelo i, o que ajuda a perceber o motivo de maior apreensão nos últimos dias. É nos hospitais da grande Lisboa, que ontem tinham 454 doentes internados – 388 em enfermaria e 66 em cuidados intensivos –, que se tem registado a maior pressão, e começa também a registar-se um maior recurso a urgências com necessidade de internamento, nomeadamente por infeções respiratórias que não covid-19, o que, sendo expectável nesta altura do ano, está já a tornar mais difícil a gestão de camas, sobretudo nos hospitais da periferia.

Depois de ter atingido o limite de doentes com covid-19 em cuidados intensivos, ontem ao final do dia o Hospital Beatriz Ângelo estava com a ocupação de internamento no máximo e preparava-se para fechar a urgência externa ao CODU, ou seja, situações emergentes seriam encaminhadas pelo INEM para outros hospitais por já não haver capacidade de internamento no hospital. Fonte hospitalar admitiu ao i que a situação seria temporária, devendo estar reposta esta manhã. Não sendo inédita, indicia a dificuldade que atualmente já existe na gestão de camas. Se para a covid-19 ainda há vagas em enfermaria, tem-se notado neste hospital maior recurso de doentes às urgências com necessidade de internamento, nomeadamente casos de infeção respiratórias e pneumonias, não ligadas à covid-19.

Os dados nacionais disponíveis na plataforma de monitorização do plano de contingência sazonal do Serviço Nacional de Saúde mostram um aumento dos episódios nas urgências relacionados com infeções respiratórias nas últimas semanas, o que inclui covid-19 e os outros casos. O recurso às urgências no geral tem vindo a aumentar gradualmente deste a quebra para menos de metade durante o período de estado de emergência. Embora se encontre abaixo do que acontecia em outubro do ano passado, verifica-se que a taxa de episódios com diagnóstico de infeção respiratória tem estado a subir como é habitual acontecer nesta altura do ano. No início de setembro eram cerca de 4% dos episódios de urgência diários e na última semana e já nos primeiros dias desta passaram o patamar dos 6%, mais uma vez abaixo do que acontecia no ano passado mas com uma tendência crescente.

No Amadora-Sintra, onde se tem sentido também maior pressão no internamento por covid-19, a diretora do serviço de infecciologia Patrícia Pacheco disse ao i que nos últimos dias foi feito um grande esforço para gerir as vagas disponíveis para os doentes com covid-19, nomeadamente agilizando ao máximo as altas logo que possível e recorrendo também às estruturas de apoio residencial para doentes que já podem ter alta clínica. Desta forma, foi possível chegar a quarta-feira sem transbordar a capacidade prevista para a covid-19 mas o aumento da pressão de internamentos preocupa também a equipa, que acredita que esta tendência irá manter-se nos próximos dias.

“Estamos prontos para reagir” Na região e no SNS existe disponibilidade de camas, sublinhou ontem o Secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, indicando que a ocupação global se mantém entre os 70% e os 80%, uma taxa que, frisou, não inclui a “capacidade adicional” do Serviço Nacional de Saúde, capacidade essa que será ativada de imediato caso necessário. “Monitorizamos diariamente a procura e estamos prontos a reagir caso seja necessário”, afirmou.

A ocupação diz apenas respeito à covid-19. Em Loures, embora não estivesse esgotada a capacidade de enfermaria para estes casos, nas restantes camas de internamento ontem não havia capacidade para receber mais doentes. O presidente da Administração Regional de Saúde reiterou que um novo esquema de coordenação de vagas a nível regional, para os hospitais não terem de fazer sucessivos telefonemas para encontrar vagas para transferir doentes, está a ser ultimado, apontando a sua entrada em funcionamento ainda para esta semana. “O INEM, por exemplo, faz isso muito bem nos queimados, nos cuidados intensivos, às vezes também na área da saúde materno-infantil. Neste momento, temos a informação de forma diária de quantas camas existem, quantas são ocupadas, onde e não vejo razão para haver problemas com a questão informática”, disse Luís Pisco à Renascença.

Se nos hospitais da periferia, habitualmente mais congestionados nas urgências, tem sido mais difícil gerir vagas e esse apelo é feito há vários meses, nos grandes hospitais centrais, onde também já se sente o aumento da pressão no internamento, o ambiente também é de apressão, pelo aumento dos internamentos por covid-19 e elo efeito em escada que pode acabar por ter a sobrecarga dos hospitais uns nos outros. Segundo o i apurou, no Hospital de Santa Maria atualmente cerca de metade dos doentes internados com covid-19 são já de áreas de residência que não pertencem ao hospital, tendo sido encaminhados por outras unidades ou CODU.

Ontem estavam internados ao todo nos hospitais 764 doentes com covid-19, o número mais elevado desde 11 de maio, quando a primeira onda de casos estava em fase descendente. Está-se ainda abaixo do pico de internamentos que se registou na altura, que chegou a ser de 1302 doentes internados em simultâneo nos hospitais em abril. No entanto, estava então suspensa a atividade não urgente no SNS, algo que os hospitais e o Governo têm defendido que é necessário equilibrar nesta nova fase da epidemia. “O número de camas disponíveis nos hospitais para resposta COVID-19 não é estático, sendo alterado/adaptado em função das necessidades. Globalmente, os hospitais da Região estão a assegurar a atividade covid e não-covid”, garantiu ao i a ARS.