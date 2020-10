O duelo ibérico não foi além de um nulo no marcador apesar das várias oportunidades de parte a parte.

Apesar do jogo dividido, a equipa das Quinas contou com duas grandes oportunidades de golo, com Cristiano Ronaldo e Renato Sanches a enviarem a bola à trave da baliza à guarda de Kepa Arrizabalaga.

Esta noite, em Alvalade, o jogo particular entre Portugal e Espanha marcou ainda o regresso dos adeptos ao estádio em Portugal continental - no último fim de semana, o Santa Clara-Gil Vicente, disputado nos Açores, referente à terceira jornada da I Liga, foi o primeiro encontro do campeonato português a ter público na bancada desde março último.

Portugal volta a entrar em ação já no próximo domingo, com a visita à França, a contar para a terceira ronda do Grupo 3 da Liga das Nações. Trata-se do principal duelo do agrupamento, uma vez que coloca frente a frente a atual campeã da Europa e do Mundo. Dias depois, a 14 deste mês, Portugal recebe a Suécia em nova jornada do grupo 3. O encontro será disputado em Alvalade, em mais um teste ao regresso do público aos estádios portugueses.

Recorde-se que Fernando Santos e companhia venceram as duas primeiras jornadas do Grupo 3, com a goleada à Croácia (4-1) e a vitória, fora, ante os suecos (2-0), com bis de CR7.

Portugal defende o título na recém-prova da UEFA, depois de ter vencido a primeira edição, disputada em 2019.