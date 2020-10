Marcelo Rebelo de Sousa condecorou esta quarta-feira, no Palácio de Belém, em Lisboa, o juiz conselheiro Vítor Caldeira com a Grã-Cruz da Ordem do infante D. Henrique na cerimónia que oficializou, também, a tomada de posse de José Tavares como novo presidente do Tribunal de Contas (TdC)

O Presidente da República expressou, no seu discurso, “gratidão nacional” pelo desempenho de Vítor Caldeira quando exerceu funções como presidente do Tribunal de Contas. José Tavares teve também a oportunidade de discursar, dizendo que irá lutar por um tribunal “imparcial, isento e com altos padrões éticos” e que um dos seus compromissos será promover “um Tribunal de Contas que atue com sabedoria e solidez”, “garantindo um controlo da gestão dos recursos públicos e da utilização dos recursos públicos, sejam nacionais ou oriundos da União Europeia”.

Recorde-se que Marcelo Rebelo de Sousa nomeou, na terça-feira, o juiz conselheiro José Tavares o novo presidente do Tribunal de Contas, sucedendo assim a Vítor Caldeira.