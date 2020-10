Foram registados 944 novos casos de covid-19 e oito óbitos esta quarta-feira, em Portugal. Assim, o país soma um total de 81.256 infetados e 2.040 vítimas mortais desde o início da pandemia.

Dos oito óbitos, cinco ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo e os outros três nas regiões Norte, Centro e Algarve. Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), cinco dos óbitos são do sexo masculino e três do sexo feminino.

Tal como nos óbitos, foi na região de Lisboa e Vale do Tejo que se registou um maior número de casos diários do novo coronavírus: 494 (52%) foram registados em LVT, seguida do Norte, 356 (37,8%). Desde terça-feira, foram registados mais 58 casos no Centro, mais 21 no Algarve e quinze no Alentejo. Nos arquipélagos, a Madeira registou mais seis casos e os Açores mais um.

O número de internamentos continua a subir, com mais 32 doentes hospitalizados, elevando o total para 764. Já na terça-feira se verificou a entrada de um número significativo de pessoas infetadas em hospitais de todo o país (31). Já o total de doentes em Unidades de Cuidados Intensivos mantém-se igual ao de ontem - 104 pessoas.

Por outro lado, foram registados mais 325 recuperados nas últimas 24 horas, elevando assim o número de pessoas que venceram a doença no país para 51. 037 recuperados.

Portugal tem atualmente 28.179 casos ativos do novo coronavírus, mais 611 do que ontem.

Veja aqui o boletim na íntegra.