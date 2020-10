A deputada não-inscrita Joacine Katar Moreira escreveu no Twitter que as "feministas brancas" não a representavam, porque o "feminismo branco é intrinsecamente elitista e racista” e a polémica instalou-se.

O post já tem dois ou três dias mas nem o passar do tempo pareceu ser suficiente para calar a controvérsia. Não faltam comentários a atacar ou a defender a deputada, todos têm uma opinião sobre a que Joacine Katar Moreira tem sobre o feminismo.

“As feministas brancas nunca me representaram. Não por serem brancas mas porque o feminismo branco é intrinsecamente elitista e racista. As mulheres (e homens) brancas também oprimem e apenas questionam partes do sistema do qual são parte importante. A parte que lhes toca”, foi a mensagem original que deu origem à troca de ‘galhardetes’ – tão natural nas redes sociais - entre apoiantes e críticos de Joacine, uma mulher que se assume no seu próprio perfil do twitter como uma feminista interseccional, ou seja acredita que os conceitos clássicos de discriminação – racismo, sexismo, homofobia - não agem de forma independente uns dos outros.

Mas a polémica não se ficou pelo post original, após algumas críticas, a deputada voltou ao Twiter: "É preciso ler autoras feministas negras e interseccionais para aprofundar a questão, aprender a escutar e a ver o mundo e as lutas de outro prisma", escreveu. E de novo choveram comentários.

Horas depois, Joacine voltou mais uma vez ao tema para afirmar que há um "feminismo hegemónico que secundariza questões como a raça e a classe e privilegia a experiência das mulheres brancas ocidentais".

Ontem, regressou ao assunto: “Com a quantidade de feministas que ajudei a desencantar em 3 dias, de todos os géneros e condições: Igualdade salarial já! licenças alargadas de maternidade; quotas para as manas todas; fim da violência doméstica, obstétrica e sexual, extinção da taxa de feminicídio... ver lista!”.

Já esta quarta-feira, continuando no tema da representatividade, Joacine lançou uma plataforma online para divulgar o seu trabalho político, através do qual promete exatamente “inaugurar uma nova forma de fazer política representativa”, fora das estruturas partidárias.