O Prémio Nobel da Química de 2020 foi atribuído a Emmanuelle Charpentier e a Jennifer A. Doudna pelo desenvolvimento de um método de edição do genoma.

A distinção das duas cientistas foi anunciada esta quarta-feira pelo Comité do Nobel na Real Academia Sueca das Ciências, em Estocolmo.

O prémio tem um valor de dez milhões de coroas suecas (957 mil euros).

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD