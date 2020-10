Está oficialmente encerrado o mercado de transferências em Portugal, que trouxe as últimas novidades esta terça-feira.

No Benfica, destaque para a concretização do desejo de Jorge Jesus, com a chegada de um central. Barcelona e clube da Luz chegaram a acordo para o empréstimo do francês Jean-Clair Todibo aos encarnados. O contrato de cedência é válido até ao final da época 2020/21 – ao contrário da informação inicialmente avançada pelos catalães no seu site oficial, que dava conta de um acordo de duas temporadas. O Benfica pagou dois milhões de euros de taxa de empréstimo e fica ainda com opção de compra no valor de 20 milhões de euros. O internacional sub-20 por França aterrou ontem em Lisboa para cumprir exames médicos e assinar contrato com as águias.

Após a difícil vitória do Benfica sobre o Farense (3-2), na terceira jornada da Liga portuguesa, o treinador das águias reforçou a necessidade de a equipa precisar de um central. Recorde-se que o jogo com os algarvios marcou a estreia de Nicolás Otamendi pelo clube da Luz, tendo o argentino deixado a desejar com um penálti e um erro que culminou no segundo golo do conjunto recém-promovido ao principal escalão do futebol português. Após a transferência de Rúben Dias para o Manchester City, Otamendi fez o percurso inverso, tendo integrado o plantel de Jesus há precisamente uma semana. Na porta de saída do clube da Luz, destaque para o empréstimo de Jota ao Valladolid até final da presente temporada. O acordo para a cedência do extremo não inclui cláusula de opção de compra. Também o médio Tiago Dantas foi emprestado pelo Benfica ao Bayern Munique por uma temporada. O campeão europeu e da Bundesliga deu ontem conta da chegada do jogador de 19 anos, revelando que este será numa primeira fase integrado na equipa B, que atua na terceira divisão do futebol alemão.

Agitação no reino do dragão Depois das saídas dos pesos-pesados Alex Telles e Danilo Pereira, para Man. United e PSG, respetivamente; houve muita agitação no FC Porto no último dia do mercado de verão. Ainda no campo das despedidas, destaque para Zé Luís, oficializado como reforço do Lokomotiv Moscovo a título definitivo, tendo assinado um contrato válido para três épocas. Os valores do negócio não foram divulgados pelos clubes, mas terá rendido cerca de 5 milhões de euros aos cofres dos azuis-e-brancos.

Em sentido inverso, referência para a chegada de Felipe Anderson. O FC Porto e o West Ham chegaram a acordo para o empréstimo do internacional brasileiro aos dragões. A cedência é válida até final da temporada, sem opção de compra, e os dois clubes vão dividir o salário do extremo. Formado no Santos, o jogador de 27 anos cumpria a sua terceira época na equipa londrina, depois de cinco temporadas ao serviço da Lazio. No verão de 2018, o West Ham pagou 38 milhões de euros ao conjunto romano pela contratação do jogador brasileiro. Ainda ontem, o FC Porto oficializou a chegada de Malang Sarr, cedido pelo Chelsea. O defesa francês de 21 anos reforça o dragão por uma temporada. Os dois jogadores juntam-se assim aos recentes reforços Toni Martínez e Nanú. O avançado espanhol assinou contrato com os dragões até junho de 2025, depois da época brilhante que fez no Famalicão. Já o internacional da Guiné-Bissau trocou o Marítimo pelos azuis-e-brancos dias depois de ter feito história pela equipa insular. Recorde-se que no fim de semana o Marítimo venceu (2-3) o FC Porto no Dragão, pela primeira vez na história. O lateral direito, de 26 anos, foi o autor do terceiro golo da equipa madeirense. Tal como Martínez, o contrato de Nanú com os campeões nacionais também é válido até 2025. São assim nove os reforços garantidos pelo FC Porto, depois das contratações de Carraça (ex-Boavista), Cláudio Ramos (ex-Tondela), Zaidu (ex-Santa Clara), Taremi (ex-Rio Ave) e Evanilson (ex-Fluminense).

Ainda no universo portista, durante a tarde de ontem, foi avançada a possibilidade do médio inglês Jesse Lingard (Manchester United) rumar ao FC Porto. De acordo com a ESPN, o negócio contemplava a cedência de um ano do internacional inglês, de 27 anos, aos dragões.

Na presente temporada, Lingard só foi utilizado em duas ocasiões pelos red devils, ambas na Taça da Liga inglesa.

Wendel deixa leões e os regressos Já no Sporting, destaque para a saída de Wendel. Os leões confirmaram a venda do médio brasileiro ao Zenit de São Petersburgo. Os direitos desportivos do jogador foram vendidos por 20,3 milhões de euros, aos quais poderão acrescer quatro milhões mediante objetivos. Wendel, de 23 anos, chegou a Alvalade em janeiro de 2018, tendo realizado 79 jogos pelos leões (seis golos).

Também tema quente em Alvalade durante as últimas horas desta terça-feira foi o regresso de João Mário ao conjunto leonino.

O médio internacional português, de 27 anos, volta aos leões quatro anos depois de ter saído para o Inter de Milão a troco de 40 milhões de euros. Formado no Sporting, João Mário regressa a título de empréstimo, válido por uma temporada, com os leões a pagarem um terço do ordenado do jogador (cerca de um milhão de euros).

Ainda no futebol português, nota para o novo regresso de Fábio Coentrão ao Rio Ave. Depois de na última época ter estado sem clube, o lateral esquerdo voltará a vestir a camisola do emblema de Vila do Conde, clube que representou em 2018/19, desta vez proveniente do Real Madrid. Contratado pelo Benfica ao Rio Ave em 2007/08, ainda voltou aos vilacondenses, por empréstimo, em 2008/09. Trata-se assim da quarta passagem do jogador de 32 anos pelo plantel rioavista. Recorde-se que a equipa de Mário Silva falhou recentemente o acesso à fase final da Liga Europa depois da derrota no playoff ante o AC Milan.