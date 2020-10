Talheres e pratos no silêncio do sol

Sebastião Alba decidiu ser um poeta sem casa. Escrevia nos bancos de jardim. Morreu atropelado, atrapalhando o tráfego, como na canção de Chico Buarque, mas conhecia o sol como ninguém: “Ninguém meu amor/Ninguém como nós conhece o sol/Podem utilizá-lo nos espelhos/Apagar com ele os barcos de papel dos nossos lagos/Podem obrigá-lo a parar à entrada das casas mais baixas/Podem ainda fazer/Com que a noite gravite/Hoje do mesmo lado”.

Não, não sei para que lado gravitou hoje a noite. Mas sei que o sol está na minha frente e para conhecê-lo bem é preciso olhá-lo nos olhos, nesses olhos quentes de sol que fazem explodir as retinas em miríades laranjas. Sebastião escrevia num pedaço qualquer de papel que tivesse à mão e depois depositava a suavidade dos seus versos na caixa de correio de um amigo. Não sei meu amor (qual de vós?) que caixa de correio entupir com cartas de devoção ao sol que me arrepia a pele, às precisas 15h41 minutos desta tarde de outubro que reencarnou agosto. Ouço os corvos. De que riem os corvos? Ouço os talheres a bater nos pratos dos vizinhos do andar de baixo que almoçam tarde na varanda que fica inevitavelmente à distância curta da minha. Engraçado: comem sem palavras, só com o barulho do metal a embater na loiça.

