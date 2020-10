São duas da tarde quando a Dona Rosinda, de 81 anos, se senta no riquexó do Pedalar Sem Idade. Depois de mais de seis meses sem sair de casa para passear, assume que é “uma alegria poder vir passear e ir à missa”. À sua espera está o voluntário André Amorim, que colabora com a organização desde junho deste ano.

O passeio dura uma hora e pouco, com uma paragem para a octogenária assistir à celebração da eucaristia na Igreja do Campo Grande. Foi um pedido expresso seu, e a Pedalar sem Idade fez-lhe a vontade. Os horários dos passeios são flexíveis, usualmente acontecem às quartas e quintas-feiras às 11 horas da manhã, mas podem ser adaptados às necessidades e vontades dos idosos.

Nascido na Dinamarca em 2012, o projeto Pedalar Sem Idade chegou a Portugal há dois anos. A associação encontra-se neste momento a operar em duas cidades (a que chamam círculos) – no círculo de Lisboa e no do Porto. O objetivo, de acordo com a coordenadora do círculo de Lisboa, Carla Palmeiro, é “tentar reduzir ao máximo situações de isolamento e solidão nas pessoas mais idosas e de mobilidade reduzida”.