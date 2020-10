Trump vs. covid: o homem derrotou o vírus

Podem dizer o que quiserem, e é verdade que o homem mais poderoso do mundo tem ao seu dispor meios que não estão ao alcance de mais ninguém, mas o que fica para a história, pelo menos no imediato, é que Trump derrotou o vírus.

Deve ter havido muito boa gente por esse mundo fora que teve um enorme desgosto ao ouvir Donald Trump anunciar que se sentia muito bem e que ia deixar o hospital Walter Reed. Uns porque pura e simplesmente não gostam dele e desejam-lhe mal; outros porque têm noção de que o Presidente norte-americano reforçou a sua imagem e confirmou alguns dos seus argumentos. Podem dizer o que quiserem, e é verdade que o homem mais poderoso do mundo tem ao seu dispor meios que não estão ao alcance de mais ninguém, mas o que fica para a história, pelo menos no imediato, é que Trump derrotou o vírus. Se antes parecera uma ironia do destino que o homem que sempre subestimou a doença tivesse sido infetado – havia quem já esfregasse as mãos –, os desenvolvimentos fazem pensar que toda a situação pode tê-lo beneficiado. Como diz o ditado, quem ri por último...