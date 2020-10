O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, nomeou esta terça-feira presidente do Tribunal de Contas o Juiz Conselheiro José Tavares do mesmo Tribunal, pode ler-se numa nota divulgada no portal da Presidência da República.

A nomeação foi feita sob a proposta de António Costa.

Recorde-se que José Tavares foi nomeado na sequência da não recondução de Vítor Caldeira, anterior presidente do Tribunal de Contas, para o cargo, como noticiou o jornal SOL no sábado.

José Tavares foi diretor-geral do Tribunal de Contas e, por inerência, presidente do Conselho Administrativo do Tribunal de Contas e chefe do Gabinete do Presidente de 1995 até agora. Desde 2008 desempenhava também as funções de membro e secretário-geral do Conselho de Prevenção da Corrupção. Entre 1986 e 1995, foi diretor do Gabinete de Estudos do Tribunal de Contas. O agora presidente do Tribunal de Contas nomeado pelo Presidente da República recebeu já a condecoração de Grande Oficial da Ordem do Mérito.