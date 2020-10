Ângelo Ramalho é o novo presidente do conselho de administração da Efacec – acumulando assim o cargo com o de presidência da comissão executivo. Em comunicado divulgado esta terça-feira, a Efacec esclarece que “foi designado o novo conselho de administração, cujo mandato se iniciou no dia da assembleia geral [sexta-feira, dia 2 de outubro]”.

Ângelo Ramalho passa a liderar o conselho de administração (mantendo-se à frente da comissão executiva). Manuel Ferreira, Michael da Silva, Nuno da Silva e Fernando Vaz integram o órgão como vogais executivos, enquanto Jaime Andrez (presidente da Parpública), Carlos Ribeiro, Maria Chouzal, Rui Diniz e Manuel Gonçalves ficam como vogais não executivos.

Recorde-se que a Efacec foi parcialmente nacionalizada pelo Governo no dia 2 de julho, na sequência do polémico caso Luanda Leaks. O Estado ficou com a fatia de 71,73% do capital social da empresa que era detido pela empresária angolana Isabel dos Santos.