A maternidade de Penafiel, localizada no Hospital Padre Américo, vai sofrer obras de renovação no valor de 154 mil euros, anunciou esta terça-feira o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS).

A previsão é de que a empreitada fique concluída no final do ano e implica a realização de obras no sexto piso de modo a “garantir instalações mais modernas no internamento e uma hotelaria mais agradável”, acrescenta o comunicado do CHTS.

A área materno-infantil de Penafiel conta com cerca de 2.500 nascimentos por ano, sendo “uma das maiores do país” e dá assistência a um território de 520.000 habitantes.

No comunicado é ainda citado Carlos Alberto Silva, presidente do Conselho de Administração do centro hospitalar que refere que a intervenção "vai significar a ampliação física e a renovação das enfermarias". O objetivo é o aumento das condições para os pacientes: “o conforto e a privacidade que vamos poder proporcionar às mães e aos bebés serão significativamente melhores".

As obras vão ainda proporcionar uma melhor gestão das camas, libertando espaços para apoiar outros serviços, nomeadamente cirurgias e internamento doentes.