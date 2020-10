No dia 18 de dezembro de 1921, a página 2 do diário O Século era, de certa forma, uma página listada a negro. A notícia de abertura falava da romaria em memória do vice-almirante Machado dos Santos, fundador da República, ao cemitério do Alto de São João.

Cá mais abaixo, ao lado da coluna dedicada à necrologia que dava conta dos funerais da véspera e anunciava os do dia, bem como as convocatórias para as reuniões dos bancos e das companhias, das associações de classe e dos socorros mútuos, vinha o registo preocupante de uma desordem no Casalinho da Ajuda durante a qual o fogueiro Joaquim Ramos foi atingido com uma pedrada na cabeça e da queda do alto da ponte de Braço de Prata de uma mulher que regressava de um casamento.

Depois, a duas colunas, vinha o título: “O Encontro Portugal-Hespanha - Os hespanhoes triunfaram mas os portugueses honraram o foot-ball nacional”. E lia-se, tal e qual como aqui fica: “Os jogadores de foot-ball portuguezes realizaram hontem, em Madrid, o seu primeiro encontro oficial. É já do conhecimento do público o resultado do match, pois o placard do Seculo no Rocio, afixou, pelas 17 horas e meia, o seguinte telegrama: MADRID, 18 – O encontro de foot-ball realizado hoje em Madrid, foi de 3 goals a 1 a favor dos hespanhoes – (Seculo).

Acrescentamos, porém, ao telegrama que o resultado para a équipe portugueza, apesar de sofrer uma derrota, não desvalorisa o foot-ball nacional. Assim é, de facto, pois ainda há bem pouco tempo os jogadores belgas, vencedores dos últimos jogos olímpicos, considerados, portanto, campeões do mundo, sofreram a derrota dos hespanhoes de 2 goals a 0.

Não será o resultado do encontro Portugal-Hespanha honroso para nós? Certamente que sim e teremos de atender à má confecção do team, às dificuldades que a AFL teve para o organisar e a falta de interesse manifestado por várias entidades, a começar pelo Estado, que dificilmente concedeu licença a alguns jogadores, funcionarios publicos”.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.