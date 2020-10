A manta da aguardente

A aguardente tinha a sua função de equilibrar as temperaturas em tardes como esta na qual o sol já submergiu para além do horizonte mas deixou a saudade da sua luz retemperadora.

Às Vezes, este frio que começa a invadir o final das tardes de Outono mete-se por dentro da roupa e atinge um lugar qualquer por dentro de nós que há poetas que definem como alma.

Para mim é frio. Apenas frio. E eu não gosto de frio, seja ele na alma, no coração ou só no peito, intrometendo-se por entre os botões mal apertados da camisa que o Verão ainda deixou sobrar na primeira gaveta do armário. “Sinto frio na alma; não sei com que me agasalhar.

Para o frio da alma não há manto nem capa, quem o sente não se esquece”, dizia o Fernando Pessoa que gostava de combater os frios com garrafas de aguardente. Não sei há quantos anos deixei de beber aguardente. Talvez há anos demais ou, se calhar, há anos de menos.

A aguardente tinha a sua função de equilibrar as temperaturas em tardes como esta na qual o sol já submergiu para além do horizonte mas deixou a saudade da sua luz retemperadora. Imagino como seria, agora, neste preciso momento, deixar que o calor dessa água que arde, invadir-me a garganta, rodear-me os pulmões e abraçar a alma no caso de a ter.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.