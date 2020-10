A América é uma contradição estranha, um país a duas velocidades. Tem a investigação mais avançada a nível de alterações climáticas, ao mesmo tempo que os decisores políticos mostram dúvidas quanto ao assunto. Como é viver esta dualidade?

Numa palavra? Cuidadosamente. É maravilhoso em certos aspetos, aqui é onde há oportunidades, apoio à pesquisa, colaborações com comunidades que nos ajudam a avançar. Ao mesmo tempo, no mesmo país, é intensamente desencorajador quando as pessoas que dedicam a sua vida a ajudar a encontrar provas das mudanças no clima, que procuram soluções, são demonizadas pelos líderes políticos. Sabe, tenho estado a contribuir para o 6.º relatório do IPCC [Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas]. É um trabalho diário, com um conjunto de pessoas verdadeiramente dedicadas, por todo o mundo. Ver esse trabalho ser descartado por republicanos de centro-direita, como sendo um plano esquerdista para controlar as nossas vidas... É verdadeiramente dececionante. Temos ouvido este género de conversa da Administração Trump ou de alguns meios de comunicação, como a Fox News. Demonstrou aquilo de que fala, a maneira como elevámos a nossa capacidade de investigação tremendamente, ao mesmo tempo que baixámos a discussão pública de uma maneira que não reflete o trabalho que temos feito.

Qual é o papel do media nisso? Quão diferente é a cobertura mediática das alterações climáticas nos EUA, comparado com o resto do planeta?

O grupo de investigação com quem me estava a reunir há pouco está a olhar para a cobertura mediática do assunto em cinco países, todos de língua inglesa neste projeto. Por isso espero ter respostas muito concretas para si dentro de um mês ou dois [risos]. Mas no passado apercebemo-nos que os EUA têm sido uma anomalia na maneira como os media cobrem histórias relacionadas com as alterações climáticas. Tem havido uma dependência excessiva no equilíbrio jornalístico que perpetua um viés na informação. Isso distorce a ótica do público sobre quais são as áreas em que há consenso científico e onde há debate legítimo.

Ou seja, a existência de grupos negacionistas nos EUA leva os jornalistas a equacionarem posições baseadas na ciência e negacionistas como igualmente válidas?

Apenas posso especular, mas creio que possa acontecer algo do género. Há muita pressão nos Estados Unidos. Aqui é um assunto tão fortemente politizado, não numa maneira positiva. E isso reflete-se na maneira como os jornalistas cobrem perspetivas marginais vindas de pessoas com poder.

Historicamente, como é que o negacionismo climático ganhou um peso assim nos EUA?

Há uma história cultural que afetou estas dinâmicas de alguma maneira, uma certa perspetiva colonial de individualismo obstinado. Claro que é difícil de caracterizar um país inteiro, mas isto abre espaço para o negacionismo individual, uma excecionalidade do indivíduo que não se vê noutro lado. Outro fator é que nos EUA estamos na barriga da besta, onde as indústrias à base do carbono cresceram e prosperaram. Influenciam decisões a nível federal pela sua influência e lobby, que é muito intenso aqui.

Acha que quem trabalha na academia, rodeado de cientistas e investigadores no seu dia-a-dia, está de certa forma numa bolha, isolado do que se passa no resto do país?

É possível que isso aconteça em certos momentos. Mas poderia argumentar que nós somos o que se está a passar no resto do país. E que estar numa bolha é viver com uma perspetiva teimosamente negacionista do século XX. A negação tem três grandes formas, a primeira é literalmente não ouvir, pôr as mãos nos ouvidos. A segunda é simplesmente interpretar as coisas de forma diferente. Mas a terceira, que creio que é o que vivemos, é a negação das implicações, a recusa em compreender que o desafio que enfrentamos implica mudar de comportamentos, a maneira como pensamos. Algumas pessoas continuam sentadas em negação das alterações climáticas pelas implicações que isso tem na nossa economia e sociedade. Diria que isso é que é estar numa bolha. Já nós estamos a abraçar as mudanças que são necessárias, como muitos outros por todo o país.

Crê que os gigantescos incêndios na Califórnia, o aumento dos tornados, pode tornar o público mais consciente que as alterações climáticas são reais, uma urgência?

Creio que o faz, mas não o fará sozinho. Quando olho para trás, para a história dos últimos 30 anos, lembro-me de 1998, que foi um ano marcante. Houve a formação do IPCC, muita mobilização política, mas ao mesmo tempo havia uma onda de calor e uma seca na América do Norte, que sensibilizou as pessoas para o assunto no quotidiano. Mas se fosse só isso, sem a atividade política, não teria tido efeito. Um outro exemplo foi a super-tempestade Sandy. Há medida que devastou os centros de poder, em Washington D.C. e Nova Iorque, muitos disseram que ia acordar toda a gente. Mas isso sozinho não mudou muito. Infelizmente, mudou a vida de muita gente comum, mas não mudou a maneira com que lidamos com as alterações climáticas, enquanto país. Respondendo à sua questão, os incêndios não estão só a acontecer na Califórnia, estão a acontecer, no Colorado, em Washington, no Oregon, noutros estados. O mesmo com estes trágicos ciclones, uns atrás dos outros. Estão a sensibilizar pessoas comuns, a forçar conversas, a transformá-las de uma maneira que não se consegue só com novas descobertas científicas, políticas públicas, greves climáticas. Tem de ser uma combinação de todas essas coisas.

