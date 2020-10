Sem os adeptos os craques parecem crianças abandonadas

Não tendo o apoio do seu público, muitos jogadores não se galvanizam, permitindo, por outro lado, que a equipa adversária cresça com o silêncio dos estádios. Os craques parecem até perdidos sem os paizinhos (espetadores).

É curioso como o mundo do futebol levou uma volta de 180 graus desde que os jogos deixaram de ter espetadores. Primeiro foi o Barcelona a ser esmagado pelo Bayern de Munique no Estádio da Luz por 8-2. Pensou-se que era um caso isolado, talvez devido ao fim de um ciclo da equipa catalã – muitos lembraram até a hecatombe canarinha perante a armada germânica no Mundial realizado no Brasil.

Mas os resultados entre as equipas mais fortes e as mais fracas começaram a surpreender o mundo. Neste fim de semana o campeão inglês sofreu a maior derrota da sua história ao ser goleado por 7-2 pelo modesto Aston Villa. Em Manchester, a equipa de José Mourinho triturou a equipa de Bruno Fernandes por 6-1.

Há umas semanas também a outra equipa de Manchester foi vergada, em casa, pelo Leicester por 5-2. Até o Bayern de Munique, supostamente a melhor equipa da atualidade, já foi goleado por 4-1 no campeonato alemão. Parece óbvio que os estádios sem público beneficiam as equipas teoricamente mais fracas, não havendo o contributo do 12.º jogador, vulgo adeptos.

