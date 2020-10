O boletim epidemiológico registou esta segunda-feira 734 novos casos de infeção e mais 13 mortos. O número de infeções por concelho só é agora atualizado à segunda-feira, tendo o boletim de ontem o registo de 17 concelhos com mais de mil casos. Além disso, há quatro concelhos com mais de três mil casos, todos na região de Lisboa e Vale do Tejo – Lisboa com 6 965, Sintra com 5 804, Loures com 3 357 e Amadora com 3 149.

Relativamente aos novos casos, a região de Lisboa e Vale do Tejo continua a registar o maior número de novas infeções (356), assim como de mortes (7). A seguir está a região Norte com 298 novos casos e três mortes. Na região Centro contaram-se 45 novas infeções, no Alentejo seis e 25 no Algarve. A região do Algarve foi a única a não registar qualquer vítima mortal.

Os internamentos também têm vindo a aumentar. Os dados de ontem apontavam para 701 pessoas internadas e desse total 106 internadas em unidades de cuidados intensivos. Comparando com agosto, o número de internados é quase o dobro. Aliás, só no dia 4 de agosto é que foram registados 401 internados. Nos restantes dias, os número estiveram sempre abaixo dos 400 e, na maioria dos dias, abaixo dos 350. A nível de cuidados intensivos, os números estão bem abaixo da capacidade total do Sistema Nacional de Saúde. Em maio deste ano, as camas em unidades de cuidados intensivos passaram para 713 e, como anunciou o Governo no final de agosto, estas unidades vão ter mais 914 camas até 2021.

Já as pessoas que estão a ser seguidas pelas autoridades de saúde, ou seja, contactos em vigilância, contam com menos 76 pessoas.