A notícia do teste positivo à covid-19 do conselheiro de Estado António Lobo Xavier caiu ao final da noite de domingo em vésperas das cerimónias do 5 de outubro, dia da Implantação da República, e cinco depois da última reunião do conselho de Estado. Que teve a presença da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

O advogado e antigo dirigente do CDS fez o teste no Porto, depois de ter tido sintomas similares a uma gripe, que se manifestaram na passada quinta-feira à tarde. Ontem, não tinha sintomas e estava a ser acompanhado pelo médico de família e o delegado de saúde local, apurou o i. Mas o diagnóstico do conselheiro de Estado precipitou uma corrida à testagem na mais alta hierarquia nacional: Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, presidente do Parlamento, Ferro Rodrigues, e António Costa, primeiro-ministro. Todos foram testados no domingo à noite, tal como os antigos chefes de Estado Jorge Sampaio e Cavaco Silva, Leonor Beleza, Francisco Louçã (ambos estiveram mais próximos de Lobo Xavier), Francisco Pinto Balsemão e a provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral.

Ontem, foram feitos os restantes testes, razão pela qual o presidente do Tribunal Constitucional, Costa Andrade, falhou a cerimónia do 5 de outubro. Marcelo, Ferro e Costa foram à cerimónia do 5 de outubro na Câmara de Lisboa (ver páginas 4-5).

O líder do PSD, Rui Rio, o antigo líder do PSD, Marques Mendes, Domingos Abrantes e o o ex-Presidente da República, Ramalho Eanes, fizeram ontem os testes. O presidente social-democrata testou negativo e prosseguiu com a agenda normal, mas na sua equipa soaram os alarmes.

Por seu turno, o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, também testou negativo. Parte dos testes, sobretudo no domingo, foi realizada pela Fundação Champalimaud, segundo avançou a SIC- Notícias.

De acordo com informações recolhidas pelo i, Marques Mendes foi informado pelas 22 horas de domingo da situação, já depois de ter feito o seu comentário dominical na SIC. Mas encontrava-se ontem de boa saúde, sem qualquer sintoma. Ao final do dia, soube-se que todos os conselheiros de Estado tinham sido testados e os resultados foram negativos.

Ursula sem sintomas

Entretanto, a presidente da comissão Europeia testou ontem negativo para a covid-19, mas vai manter-se em isolamento para cumprir a quarentena de sete dias definida na Bélgica, onde está sediada a Comissão Europeia. Ursula von der Leyen já tinha feito um teste à covid-19 na passada quinta-feira, que deu negativo e voltou a fazê-lo ontem de manhã. A responsável foi informada oficialmente da situação pela meia-noite.

Para cumprir as regras de quarentena, Ursula von der Leyen teve de cancelar a sua presença em plenário no Parlamento Europeu, na reunião de comissários e também estará ausente da cimeira com a Ucrânia. Ursula Von der Leyen não teve qualquer sintoma. Em Portugal, Marcelo e o primeiro-ministro mantiveram a presença no 5 de outubro, apesar de cumprirem todas as regras sanitárias (máscara e distanciamento social).

A resposta da DGS

O i questionou a Direção-Geral de Saúde sobre os critérios de avaliação destes casos para saber, por exemplo, se considerava tratar-se de uma situação de baixo ou alto risco, se tinha sido determinado o isolamento profilático a alguns dos presentes na reunião, em Cascais, da passada terça-feira, ou seja, isolamento de catorze dias, e quantos contactos foram identificados. Às várias perguntas, as autoridades de saúde limitaram-se a responder: “Após a identificação do caso positivo para COVID-19 do Conselheiro de Estado António Lobo Xavier, foi assegurada a investigação epidemiológica, pela Autoridade de Saúde, apoiada pela Unidade de Saúde Pública e, com base na avaliação de risco, aplicado o conjunto de medidas considerado apropriado”. Nada mais.

Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, diz ao i que “cabe à autoridade saúde local fazer a avaliação dos casos”. Nesta situação,aplica-se uma norma – a 15/2020– onde se recorda que nos contactos de baixo risco a chamada quarentena obrigatória não se aplica. Contudo, pede-se que as pessoas se abstenham de frequentar locais com “aglomerações de pessoas”.

Mais clara é a situação no programa de comentário da Circulatura do Quadrado (TVI24), onde participa António Lobo Xavier. Para já, o programa não vai para o ar na próxima quarta-feira. Uma das comentadoras residentes é a líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, que esteve sentada à mesma mesa que Lobo Xavier na passada quarta-feira. A dirigente socialista está em isolamento profilático até ao dia de hoje, altura em que fará o teste. Não tem sintomas e está a ser seguida telefonicamente pelo delegado de saúde, adiantou ao i fonte do seu gabinete.

Contactada pelo i a TVI informou que a estação televisiva “elaborou atempadamente um plano de contingência onde estão definidos os procedimentos para, com serenidade, lidar com suspeitas e, até, confirmações de colaboradores infetados com o novo coronavírus. Na situação em causa, esse plano de contingência foi seguido, as autoridades de saúde competentes foram devidamente informadas e as suas orientações estão a ser cumpridas”. De tal forma, que o programa está suspenso para a semana e far-se-á a avaliação à medida que forem realizados testes aos participantes.

Este caso levou também o presidente do PSD a queixar-se da aplicação STAYWAY COVID: “Uma vez que estive na reunião do Conselho de Estado a aplicação STAYAWAY COVID devia-me ter alertado. E não alertou”, escreveu Rio no Twitter.

Com Marta F. Reis