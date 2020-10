Na sua mais recente incursão ao território e desta vez com destino ao arquipélago dos Açores, a Altice Portugal voltou a ser protagonista de um investimento de vários milhões de euros, assinalado pela inauguração do novo polo Altice Labs Açores, inserido no projeto Terceira Tech Island, e pela expansão da sua rede de fibra ótica e modernização da rede móvel.

Quanto ao novo polo, a operadora dá mais um passo no âmbito do movimento de descentralização dos laboratórios Altice Labs. O novo laboratório na Praia da Vitória conta já com um total de onze colaboradores.

Este projeto nasce de uma forte ambição de levar a inovação, a tecnologia e o empreendedorismo a todos os cantos do país, chegando assim à Ilha Terceira. Trata-se de uma nova plataforma de inovação aberta, que contará com uma rede local de parceiros tecnológicos e científicos onde se inserem a academia, empresas e entidades locais que possam acrescentar valor aos produtos e soluções desenvolvidos e exportados pela Altice Labs para mais de 60 países nos cinco continentes.

Além de ser parte integrante do projeto Terceira Tech Island, a Altice Labs conta ainda com a parceria do Nonagon - Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, onde tem vindo a prestar mentoria a diversas startups, impulsionando o seu amadurecimento e aproximação ao mercado.

Também o Azores Digital Hub se assume enquanto parceiro estratégico da Altice Labs nos Açores, num projeto coordenado pelo Nonagon em estreita articulação com a direção regional de ciência e tecnologia. Esta plataforma procura providenciar expertise tecnológica e infraestruturas com vista à experimentação, fomentando a transformação digital nos vários setores económicos.

Expansão e modernização das redes

No âmbito do projeto de infraestruturação do país levado a cabo pela Altice Portugal, também a Ilha Terceira recebe agora uma nova vaga de investimento, com vista à expansão e fortalecimento das suas infraestruturas fixas e móveis.

Concretizando a premissa de levar investimento, tecnologia e inovação indistintamente todo o território nacional, a Altice Portugal anunciou que até ao final de 2020 mais de 95% da população da Ilha Terceira, em particular de todas as freguesias dos concelhos de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória, estará coberta por fibra ótica de última geração da Altice Portugal.

São hoje já mais de 5,3 milhões de lares e empresas portugueses que usufruem desta tecnologia, um marco inicialmente previsto para o final de 2020 mas que foi largamente ultrapassado logo no 1º trimestre do ano. A fibra ótica é uma infraestrutura mais robusta, simples e com enorme potencial para novos serviços, permitindo à Altice Portugal manter a sua aposta no foco no cliente e na qualidade de serviço enquanto eixos basilares da sua estratégia.

Mais investimentos em 2021

No que diz respeito à fibra ótica, estão ainda previstos, em 2021, novos investimentos para a Região Autónoma dos Açores, num valor que ultrapassa os 3 milhões de euros e que contribuirá para continuar a captar investimento privado, gerar emprego e criar valor, fixando populações e combatendo consequentemente a desertificação.

Já a modernização da rede móvel da Altice Portugal nos Açores materializa-se num investimento que totaliza, com esta nova vaga, um total de 1,2 milhões de euros nesta ilha. A visita da empresa trouxe, aliás, consigo o anúncio de duas novas estações base de rede móvel a entrar em funcionamento até ao final do próximo ano, a que se juntam aos já perto de 40 sites móveis espalhados pela ilha do grupo central do arquipélago. Importa ainda realçar que 99,8% da população da Ilha Terceira tem acesso a rede móvel 4G da Altice Portugal.

Alexandre Fonseca, presidente Executivo da Altice Portugal, defende que a ida aos Açores «marca o compromisso da Altice Portugal para com o crescimento e progresso económico, social e tecnológico da Região Autónoma». «Acreditamos que a estreita e profícua colaboração com o Governo Regional dos Açores foi imprescindível para que hoje possamos estar aqui, juntos, a cumprir o desígnio da Altice Portugal e do país: mais investimento, mais tecnologia e melhores oportunidades para todos», acrescentou o responsável, que lembra que a maior parte do território nacional tem acesso à fibra ótica devido ao esforço da Altice. «Vamos continuar a levar fibra ótica até 100% da população portuguesa estiver servida, neste caso fibra ótica da Altice Portugal. Assim, através do nosso investimento privado, pretendemos também criar mais emprego e estabelecer a população».