O presidente do PSD, Rui Rio, que é membro do Conselho de Estado, já fez o teste para a covid-19 e o resultado foi negativo, apurou o i junto de fonte oficial do PSD.

Recorde-se que António Lobo Xavier, que testou positivo para a covid-19, participou na reunião do Conselho de Estado. Todos os que estiveram presentes no encontro já começaram a ser testados. Já esta segunda-feira, fonte oficial da Presidência da República revelou à agência Lusa que o Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa, foram testados e o resultado deu negativo.

A mesma fonte adiantou ainda que os testes realizados a outros cinco conselheiros de Estado - os antigos presidentes da República Jorge Sampaio e Aníbal Cavaco Silva, Francisco Pinto Balsemão, Leonor Beleza e Francisco Louçã – também deram negativo.

Também a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, que esteve presente, testou negativo para a covid-19, mas irá manter-se em isolamento até terça-feira.

À semelhança, o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Alburquerque, também testou negativo.