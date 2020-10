Foram registados mais 904 novos casos de covid-19 e dez óbitos em Portugal este domingo. O país ultrapassou hoje a marca dos 2.000 óbitos relacionados com o novo coronavírus. Assim, o país soma um total de 79.151 infetados e 2.005 vítimas mortais.

Este foi o fim de semana, desde o início da pandemia, que registou um maior numero de casos: De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), dos novos casos, 490 (54,2%) foram registados na região Norte e 316 na região de Lisboa e vale do Tejo.. Há mais 69 casos no Centro, mais quinze no Algarve e mais 11 no Alentejo. Nos arquipélagos, os Açores registam 2 novos casos e na Madeira há mais um.

Em relação às vítimas mortais, oito dos óbitos ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo e os restantes na região Norte. Por outro lado foram registados mais 362 recuperados desde ontem, elevando assim o número de pessoas que venceram a doença no país para 50.207.

Existem 682 pessoas infetadas internadas em hospitais de todo o país, mais 14 do que ontem. Destas, 105 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), menos uma face ao último balanço.

Portugal tem 26.939 casos ativos do novo coronavírus, mais 532 do que ontem e as autoridades de saúde estão a vigiar 46 348 contactos de pessoas infetadas, mais 120 do que no sábado.

Veja o boletim na íntegra aqui.