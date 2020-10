Donald Trump divulgou, este domingo de madrugada, um vídeo na sua conta oficial de Twitter, no hospital, onde se encontra depois de ter sido infetado com o novo coronavírus e diz que se encontra melhor e quer "voltar em breve" para a Casa Branca.

Recorde-se que o Presidente confirmou ter testado positivo à covid-19 na sexta-feira e acabou por ser hospitalizado no mesmo dia. Trump diz que "não se sentia muito bem" quando foi admitido no Hospital Militar Walter Reed mas sublinha que está "muito melhor agora". "Estamos a trabalhar arduamente para que eu recupere totalmente. Penso que voltarei em breve e mal posso esperar para terminar a campanha da forma como a comecei", acrescentou o chefe de Estado.

Trump agradeceu ainda à equipa médica do hospital e a todos os líderes mundiais e cidadãos que lhe enviara mensagens de melhoras. "Vamos vencer este coronavírus ou o que quer que lhe queiram chamar", disse ainda o Presidente.

Trump recebeu um cocktail experimental de anticorpos. "Na sequência da confirmação, por teste PCR, do diagnóstico do presidente, como medida de precaução, Donald Trump recebeu uma dose única de 8 gramas do cocktail de anticorpos policlonais da Regeneron", informou o médico da Casa Branca Sean P. Conley.

"Além dos anticorpos policlonais, o presidente está a tomar zinco, vitamina D, famotidina, melatonina e uma aspirina diária", indicou ainda o médico, sublinhando que o Presidente era considerado um doente de risco por causa da idade e do peso.