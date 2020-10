A Guardia Civil espanhola deteve, esta sexta-feira, em Ayamonte, a cidade mais próxima da fronteira de Espanha com o Algarve, um migrante do grupo de 17 que fugiram de um quartel em Tavira. O homem foi encontrado pelas autoridades espanholas a cerca de 40 quilómetros da cidade algarvia.

As autoridades estão agora focadas em encontrar mais cinco migrantes em fuga, uma vez que já conseguiram capturar 12 elementos do grupo, disse fonte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Ontem já tinham sido capturados nove migrantes e hoje à tarde outros três.

"Por indicação dos magistrados do Ministério Público das respetivas comarcas" onde foram detidos, o grupo de migrantes não vai ser ouvido novamente, disse a mesma fonte à Lusa. Ao invés, “vão ser entregues à custódia do SEF”.