Espanha registou mais 11.325 casos de infeção por covid-19 e 113 mortes nas últimas 24 horas. Assim, segundo o Ministério da Saúde espanhol, o país conta já 789.932 infetados desde o início da pandemia e 32.089 óbitos.

A capital de Espanha, Madrid, continua a ser a comunidade autónoma com mais infeções, tendo contabilizado mais 2.536 novos casos, concentrando no total 240.959 infetados.

A partir das 22h desta sexta-feira (21h em Lisboa), 10 cidades da Comunidade de Madrid, incluindo a capital, vão passar a ter de respeitar mais medidas de restrição que dizem respeito à mobilidade de pessoas: apenas vão poder sair e entrar quem tenha deslocações justificadas, como idas ao médico, emprego, centros educativos, menores e dependentes; e viagens a bancos, tribunais ou outros organismos públicos.

Em reuniões familiares, só podem estar presentes seis pessoas, exceto se morarem juntas. Os serviços abertos ao público e estabelecimentos comerciais devem fechar até às 22h e a capacidade máxima vai ser reduzida para metade. Os cafés, restaurantes, bares e hotéis não podem exceder os 50% de capacidade no interior e 60% no exterior; têm de encerrar às 23h e o consumo ao balcão não é permitido.

Estas restrições dizem respeito a localidades com uma incidência de contágio superior a 500 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, com uma ocupação de camas nas unidades de cuidados intensivos por doentes covid-19 superior a 35% e com uma percentagem de positividade nos testes de diagnóstico acima de 10%.

O governo regional de Madrid não concorda com a decisão e já apresentou recurso no tribunal. No entanto, garante que irá respeitar as medidas.