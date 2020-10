A mensagem, publicada no Twitter esta madrugada, onde o Presidente dos Estados Unidos anuncia que tanto ele como a primeira-dama estão infetados com covid-19 bateu recordes de visualizações e já tem mais de um milhão de ‘gostos’.

Às 10h de Washington (15h em Lisboa), nove horas após a revelação, o tweet de Donald Trump já tinha sido partilhado mais de 800 mil vezes e tinha recebido mais de 1,3 milhões de ‘likes’. Agora, este número já é superior a 1,5 milhões.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Tonight, <a href="https://twitter.com/FLOTUS?ref_src=twsrc%5Etfw">@FLOTUS</a> and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1311892190680014849?ref_src=twsrc%5Etfw">October 2, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ora, as publicações mais populares de Donald Trump, entre os últimos 600 tweets, foram partilhados 80 mil vezes e receberam cerca de 300 mil gostos, de acordo com dados do TruthNest, uma empresa especialista em estatísticas do Twitter, citada pela agência Lusa.