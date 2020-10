O candidato democrata e antigo vice-Presidente dos EUA, Joe Biden, revelou que acusou negativo ao teste que realizou à covid-19. Na mesma mensagem publicada no Twitter o candidato adiantou ainda que a mulher também não estaria infetada.

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.