Já são conhecidos os adversários do Benfica e do Sporting de Braga na fase de grupos na Liga Europa. Depois da eliminação de Sporting e Rio Ave, o clube da Luz e os minhotos conheceram, esta sexta-feira, os adversários que vão encontrar na prova.

As águias fazem parte do Grupo D e vão defrontar os belgas do Standard de Liège, os escoceses do Glasgow Rangers e os polacos do Lech Poznan.

O Sporting de Braga ficou no Grupo G e vai encontrar-se com os ingleses do Leicester City, os gregos do AEK Atenas e os ucrânianos do Zorya Luhansk.

Veja aqui o resultado final do sorteio.

Grupo A

Roma (Itália)

Young Boys (Suíça)

Cluj (Roménia)

CSKA Sófia (Bulgária)



Grupo B

Arsenal (Inglaterra)

Rapid Viena (Áustria)

Molde (Noruega)

Dundalk (Irlanda)

Grupo C

Bayer Leverkusen (Alemanha)

Slavia Praga (Rep. Checa)

Hapoel (Israel)

Nice (França)



Grupo D

Benfica (Portugal)

Standard Liège (Bélgica)

Rangers (Escócia)

Lech Poznan (Polónia)



Grupo E

PSV Eindhoven (Holanda)

PAOK (Grécia)

Granada (Espanha)

Omonoia (Chipre)



Grupo F

Nápoles (Itália)

Real Sociedad (Espanha)

AZ Alkmaar (Holanda)

Rijeka (Croácia)



Grupo G

Sp. Braga (Portugal)

Leicester (Inglaterra)

AEK (Grécia)

Zorya Luhansk(Ucrânia)



Grupo H

Celtic (Escócia)

Sparta Praga (Rep. Checa)

Milan (Itália)

LOSC Lille (França)



Grupo I

Villarreal (Espanha)

Qarabag (Azerbaijão)

Maccabi Tel-Aviv (Israel)

Sivasspor (Turquia)



Grupo J

Tottenham (Inglaterra)

Ludogorets (Bulgária)

LASK Linz (Áustria)

Antuérpia (Bélgica)



Grupo K

CSKA Moscovo (Rússia)

Dínamo Zagreb (Rep. Checa)

Feyenoord (Holanda)

Wolfsberg (Áustria)



Grupo L

Gent (Bélgica)

Crvena zvezda (Sérvia)

Hoffenheim (Alemanha)

Slovan Liberec (Eslováquia)