A violação de mulheres continua

Mesmo depois do endurecer das penas aplicadas aos prevaricadores, o mundo continua a assistir a vidas serem trespassadas por esta prática, normalmente executada em grupo e considerada normal.

Hoje, sexta-feira dia, 2 de outubro, comemora-se segundo as Nações Unidas o Dia Internacional da Não Violência. Foi escolhido este dia em homenagem a um dos maiores defensores da paz, da liberdade e da igualdade, que nasceu precisamente nesta data. Mahatma Gandhi, líder do Movimento pela Independência da Índia e pioneiro de uma filosofia estratégica para a não-violência. Não teria, ainda assim, se estivesse fisicamente entre nós, muitas razões para sorrir. Esta semana voltámos a ouvir relatos de mais um caso de violação coletiva no país pelo qual tanto lutou e se entregou. Estes casos (que mais uma vez redundaram na morte de uma jovem) vão-se sucedendo, tendo em comum o facto de mais uma vez a vítima ser pertencente à comunidade “dalit”.

Os “dalit”, anteriormente chamados de “intocáveis”, estão à margem do rígido sistema de castas da Índia, sendo normalmente uma comunidade profundamente desfavorecida. Mas não são só estes que sofrem com este tragédia, por muitos considerada como sintoma de um grande flagelo que atravessa o país. Desde turistas e mulheres das mais variadas castas, estima-se que a cada 15 minutos ocorra uma violação. Metade das mulheres violadas é menor de idade. Mesmo depois do endurecer das penas aplicadas aos prevaricadores, o mundo continua a assistir a vidas serem trespassadas por esta prática, normalmente executada em grupo e considerada normal. Ao ponto de um conhecido realizador indiano ter defendido que as mulheres deviam andar com preservativos para o caso de serem violadas. E que as violações “não violentas” deviam ser legalizadas.

Custa-me, especialmente, ver tantos oportunistas sempre tão solícitos a defender causas que criam impacto na comunicação social, preferencialmente na Europa e Estados Unidos, e depois em casos dramáticos como este ninguém falar. Ninguém se manifesta nem diz nada sobre um país onde a desigualdade de género não encontrará provavelmente paralelo em mais nenhum outro e que é considerado o mais perigoso do mundo para as mulheres. É que continua a existir uma cultura em certos países que, em graus diferentes, justifica e alimenta a violência contra as mulheres, com base na presunção de inferioridade e no direito de posse e controle do seu corpo pelos homens.

Em 2012 ficou famoso o caso da jovem Jyoti Singh que foi violada, espancada e mordida durante 45 minutos enquanto lhe perfuravam o útero com uma chave de fendas, destruindo-lhe os intestinos. Em tribunal, os advogados de defesa alegaram que “a partir do momento em que ela saiu de casa (para ir ao cinema) com um rapaz que não era nem seu marido e nem seu irmão, deixou para trás sua moral e a sua reputação e tornou-se apenas uma mulher”. Não explicaram, no entanto, o que significava ser “apenas uma mulher”. Um outro advogado, com um ar enganosamente civilizado, afirmou que se a irmã dele andasse por aí com homens que não são da família, ele seria o primeiro a “levá-la para a fazenda e atear-lhe fogo”. Como estes casos existem muitos outros, como os da escravatura que se mantém, em pleno século XXI, que todos sabem que existe, mas preferem ignorar. É bom que comecemos a olhar para estes cantinhos perdidos no mundo, onde pessoas como nós vivem em condições sub-humanas e passam por uma violência indescritível. Para lá dos holofotes, sofrem em silêncio seres humanos que mereciam ter também um pouco da nossa atenção. Um pouco da nossa revolta, da nossa voz e da nossa força. Já que, no dia de hoje, nada há para celebrar, que haja algo que faça, pelo menos, refletir…