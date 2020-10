Esplanadas. Inverno poderá não poupar quem não se equipar com coberturas e aquecedores

Os meses frios estão à porta e as esplanadas – em muitos casos, o grande apoio que permitiu compensar as perdas no interior – já não são tão procuradas. A solução será adaptá-las e torná-las mais confortáveis, com aquecedores, coberturas e até mantas. Mas se uns conseguem fazê-lo e têm boas perspetivas, outros carecem de meios. Associações do setor pedem ajuda às câmaras municipais.