O frio e a chuva empurram, normalmente, os alunos para dentro dos pavilhões. Tem sido sempre assim nas escolas, mas este é um ano em que as exceções abundam. E as regras também. Regras para o distanciamento físico e exceções que desaconselham aquilo que nos anos anteriores era normal.

Para as aulas de Educação Física na rua, o frio não será problema, mas a chuva pode ser um impedimento. As autoridades de saúde pedem que o desporto seja feito ao ar livre, mas, quando chover, mesmo os gimnodesportivos podem não ser suficientes, tendo em conta que é necessário garantir que o distanciamento físico entre os alunos é cumprido. Caso o gimnodesportivo não tenha condições para que todas as turmas possam estar lá ao mesmo tempo, “essas aulas poderão ser transformadas em aulas teóricas”, avança ao i Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.