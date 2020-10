Uma espada feita de paus unidos com lã e uma coroa de louros para enfrentar os medos. Assim foi assinalado o dia de São Miguel, esta quinta-feira, no pré-escolar Tipi da Tapada. E é desta forma que, no meio da natureza, em plena Tapada da Ajuda, em Lisboa, os mais novos enfrentam a pandemia: ao ar livre, todos os dias, com pingos de chuva nos impermeáveis ou com sol a aquecer os chapéus.

Se para umas escolas a adaptação às novas regras para diminuir o risco de contágio obrigou à transformação das salas e até dos recreios, na Tipi a única alteração diz respeito ao uso de toalhas. Antes da pandemia, as crianças limpavam as mãos a uma única toalha, agora cada um tem a sua. Tal como cada um tem o seu tronco para deixar a mochila. Ali, já havia distanciamento antes de ele ser pedido pelas autoridades de saúde. Não há salas e as crianças nunca estiveram confinadas a quatro paredes. É por isso que o inverno, mesmo em tempos de pandemia, é muito fácil de preparar. Filas para deixar os filhos não são problema, porque na Tipi, que segue o método pedagógico de Waldorf, tudo é feito ao ar livre, mesmo quando há chuva e frio. Aliás, durante os seus três anos de existência, este pré-escolar só cancelou as aulas em dias de vento muito forte, porque aí, sim, pode existir perigo para as crianças. O inverno que se aproxima “não tem problema nenhum, porque mesmo no inverno há sol e há sempre um lugar onde há sol”, explicou Fernanda Fajardo, uma das três sócias da Tipi.

