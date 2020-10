O Inverno aqui à porta

Habituámo-nos nos últimos meses ao regresso das filas para tudo e mais alguma coisa, mas ter uma fila à porta do supermercado, de uma farmácia, de um centro de saúde em dezembro será um problema maior do que foi em março ou abril.

A meteorologia vai piorar este fim de semana e, cumprindo-se as previsões, teremos um ensaio de mau tempo com as atuais contingências da pandemia. Foi há alguns anos, em Praga, que me apercebi in loco das diferenças como tratamos por cá frio e chuva. Nevava e a esplanada estava cheia, com aquecedores de rua. Nos últimos anos também se importaram para cá algumas dessas tendências, mas à primeira chuva o trânsito fica o caos, os centros comerciais entopem – e talvez valesse a pena pensar em semáforos, como os das praias.

Não dá para mudar hábitos de um momento para o outro, e seguramente há coisas mais importantes que estas a melhorar na forma de nos preparamos para lidar com o frio – desde logo a fatura do aquecimento – mas há adaptações que este ano têm vindo a ser feitas por estabelecimentos um pouco por todo o lado, investimentos que podiam ser apoiados – até pelas autarquias –, pois podem também ajudar a manter algum dinamismo nos próximos meses. E nem todos terão fundos para o fazer.

Da mesma forma, é preciso pensar desde já a organização. Habituámo-nos nos últimos meses ao regresso das filas para tudo e mais alguma coisa, mas ter uma fila à porta do supermercado, de uma farmácia, de um centro de saúde em dezembro será um problema maior do que foi em março ou abril e nos meses de verão. As prioridades têm de ser garantidas, horários preferenciais para mais idosos, por exemplo, poderiam fazer sentido. O atendimento telefónico nos centros de saúde continua a ser um quebra-cabeças, as marcações online tornaram-se mais sofisticadas nos últimos anos com chaves digitais, há uma série de elementos em se que poderia facilitar e em que parece que sonhamos ser o país mais avançado do mundo antes de garantir o básico.

Nas escolas e nos seus pavilhões anteveem-se também entraves. Seguramente será mais fácil num jardim de infância com 14 crianças no meio da bonita Tapada das Necessidades, como contamos nesta edição, arranjar formas criativas de aproveitar o ar livre, mas, além dos recursos e condições, é também uma questão de mentalidade. Ver que a resposta para as aulas de educação física é ter mais aulas teóricas em vez de soluções até noutros equipamentos ou jardins municipais ou na rua, mesmo que à chuva - naturalmente se não for um vendaval -, por muitas questões que isso suscite em termos de autorizações e acompanhamento, dá que pensar.

