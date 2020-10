Todos os preços mencionados correspondem a duas noites, de 3 a 5 de outubro. Classificações em Booking e Trivago.

Ponta Delgada. Entre o verde e o azul

Em São Miguel, será difícil escolher o que fazer. Como tem apenas dois dias, aquilo que aconselhamos é não perder tempo. Chegando ao centro de Ponta Delgada por volta da hora de almoço, depois de matar a fome num dos restaurantes da marginal, opte por ir conhecer a Lagoa das Sete Cidades e a Lagoa do Fogo. Depois de ter visitado esta última, não deixe de ir à Caldeira Velha. Um parque natural que, além da natureza, tem duas piscinas onde pode tomar banho (numa delas a água chega aos 38º graus). No dia seguinte, apanhe o barco e visite Vila Franca do Campo. Faça-o de manhã para a tarde ter a possibilidade de ir fazer um passeio de barco para ver os cetáceos.

Casa Physalis (8.8/10) - 60€

Viagem pela Ryanair - 40,06€

Porto. A cidade Invicta

Ao chegar ao Porto de comboio, comece por apreciar a estação de São Bento, que remonta ao século XIX. Visite a Avenida dos Aliados e a Rua de Santa Catarina de manhã e pare para almoçar perto do Mercado do Bolhão. Durante a tarde faça uma visita à Igreja e Torre dos Clérigos onde pode aproveitar de uma vista a 360º sobre a cidade. Ao pé, fica a livraria Lello, dê também um saltinho lá. Não há melhor sítio para aproveitar o final do dia do que no Jardim do Morro, em Gaia, com vista para a Ribeira. Quando ficar de noite, atravesse a ponte Dom Luís I e jante junto ao rio Douro. Domingo assista à Porto Legends Experience. Se lhe sobrar tempo, visite ainda os Jardins do Palácio de Cristal e o Museu de Serralves.

Porto Spot Hostel (9.1/10) - 26€

Viagem pela CP - 46,90 €

Gerês. A vida natural

Uma vez no Gerês não pode perder a oportunidade de nadar nas cascatas que parecem saídas do filme “A Lagoa Azul”. Ideias para isto são as Cascatas do Tahiti e do Arado. Perto desta última existem algumas de mesas de madeira onde pode fazer um piquenique. Passe pelo Miradouro da Pedra Bela e a Mata da Albergaria, que se assemelha a um bosque encantado. Se já estiver com calor dê um mergulho nas margens do Rio Homem e repouse para o dia seguinte. Perto do Parque Nacional da Peneda-Gerês tem vários locais para visitar. Castro Laboreiro e a vila de Peneda são dois deles. No Miradouro do Vale da Peneda terá uma vista de cortar a respiração. Se tiver tempo pode (e deve) visitar as termas e a Cascata da Portela do Homem.

Casa da avó (8.5/10) - 40€

Mortágua. Serras de correr água

Hospedando-se em Mortágua, deve aproveitar um dia para visitar a cidade de Aveiro e a Serra do Buçaco. Se quiser passar a manhã na cidade de Aveiro, deve dar um passeio nos famosos Moliceiros, visitar a Zona da Costa Nova e ir à Oficina do Doce conhecer a história dos ovos moles e até fazer um. Na parte da tarde, visite a Serra do Buçaco, onde pode fazer vários trilhos em comunhão com a natureza e conhecer o Convento de Santa Cruz que atualmente funciona como um hotel. No dia seguinte aproveite para tomar o pequeno almoço servido neste turismo rural e como (quase) todos os portugueses pense já em ir até à Mealhada para almoçar o famoso leitão. Já que está no concelho aproveite para visitar a freguesia do Luso.

Mimosa Village (9.4/10) - 100€

Marco de Canaveses. Descanso e desportos náuticos

Neste caso o nosso conselho é que aproveite pelo menos um dia para desfrutar desta casa com piscina, visto que este fim de semana vão estar temperaturas convidativas. No dia que lhe sobre pode ir passear até Amarante e visitar a Igreja, o Convento e a Ponte de São Gonçalo. Também o parque florestal é digno que um passeio relaxante, ponde pode ouvir o correr da água. A Serra da Serra da Aboboreira está também perto e eleva-se até uma altitude de 1000 metros, sendo que o ponto mais alto que pode ser visitado é o da Senhora da Guia com 972 metros. E se gosta de atividades náuticas visite as albufeiras criadas pela construção da Barragem do Carrapatelo.

Turismo Castelo de Gouveia (8.5/10) - 60€

Madrid. Um tesouro aqui ao lado

Durante o primeiro dia em Madrid visite a Ópera (cujo nome oficial é Teatro Real) e o Palácio Real. Estes dois sítios são bastante próximos um do outro. Se optar por fazer uma visita guiada ao Palácio Real, é provável que saia mesmo a tempo de almoçar. Na Plaza Mayor pode comer as típicas tapas e calamares. Já de barriga cheia aproveite para visitar a Catedral de Almudena e a Plaza de la Villa. Passe o final do dia na Puerta del Sol e tire uma foto no “Quilómetro Zero”, onde começam as estradas nacionais espanholas. No dia a seguir vá ao Templo Debob, percorra a Gran Vía e chegará à Plaza de Espanha. Aproveite a tarde para visitar a Fonte Cibeles e o Museu do Prado.

Petit hostel (8.7/10) - 28€

Viagem pela Air Europa - 57,89€

Bruxelas. Frites e cerveja

Com o hotel tão próximo do centro, a primeira coisa que deve fazer é dirigir-se à Grand Place e fazer uma “Free Tour”. Desloca-se até alguém que esteja com parado com um grande chapéu de sol e irá conhecer os pontos mais icónicos da cidade por um preço bastante acessível. Para almoçar vá ao restaurante “Balls&Glory” ao lado do Bourse - prepare-se para as melhores almôndegas da sua vida. À tarde faça uma visita ao museu do Parlamento Europeu. Ao final da tarde vá à Delirium Village e delire com a variedade de cerveja que vai encontrar. Se lhe apetecer dançar vá ao Madame Moustache. No segundo dia, vá conhecer o Atomium a Mini-Europe e o Parc d’Osseghem Laeken.

Safestay Brussels (7.2/10) - 34€

Viagem pela Ryanair - 48,54€

Londres. Cheers, mate

Indo a Londres, vai ser difícil sentir-se satisfeito com uma viagem de apenas dois dias. Para além de tudo o que há para ver no centro - desde o London Eye, à Tower Bridge e ao Palácio de Westminster - tem também locais que não poder perder apesar de se encontrarem mais afastados. Vá a Nothing Hill e recorde um dos filmes de Natal mais românticos de sempre. Se gosta de mercados, não pode perder a oportunidade de visitar Camden Town (vai ter vontade de gastar todo o dinheiro que tem). Visite Picadilly Circus, a Trafalgar Square e já que está por essa zona não se esqueça da loja dos M&M’s - não tem só M&M’s. Com o hotel próximo do Hyde Park, não se pode esquecer de ir alimentar os esquilos.

Smart Hyde Park View (7.2/10) -28€

Viagem pela Ryanair - 44,27€

Dublin. Cidade de São Patrício

No primeiro dia visite as Catedrais de St. Patrik e a da Santíssima Trindade. Dois edifícios medievais que valem a pena ver. Encontra-se neste momento no coração da cidade por isso aproveite para ver o Catelo de Dublin e a Biblioteca Chester Beatty. Coma uma sandes rápida para não perder tempo e vá à prisão de Kilmainham que está agora transformada num museu. Este é dos locais com mais história da cidade por isso aconselhamos que não perca a oportunidade de o visitar. Passe o fim do seu dia na zona icónica do Temple Bar onde tem uma variedade imensa de pubs à sua escolha. No dia seguinte visite a Guiness Storehouse e o Parque Phoenix.

Clifden Guesthouse (7.6/10) - 94€

Viagem pela Ryanair - 29€

Milão. A beleza e o cheiro a pizza

No primeiro dia da sua viagem aproveite para conhecer a praça Duommo e a Galleria Vittorio Emanuelle II. Perto da galeria encontra-se a Via Dante e a Praça della Scala, ótimos locais para almoçar. Durante a tarde visite a Catedral de Milão e não se esqueça de aproveitar a vista a partir do terraço. A seguir aproveite para visitar o Castelo Sforzesco, construído no século XV. Neste momento abriga vários museus e galerias de arte. Para jantar volte à praça Duomo e delicie-se com uma pizza, uma massa ou um risotto. No dia seguinte, visite o Cemitério Monumental e a Igreja de Santa Maria delle Grazie, onde se encontra a pintura d’A Última Ceia.

Ostelzzz (8.4/10) - 53€

Viagem de ida pela TAP e volta pela Wizz Air - 66€